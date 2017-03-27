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العراق:السيطرة على سد بادوش في الساحل الأيمن للموصل

سيطرت القوات العراقية على سد بادوش في الساحل الأيمن لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى بعد معارك مع إرهابيي تنظيم داعش.
وأعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان “إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت سد بادوش ورفعت العلم العراقي عليه بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات”.
وكانت قيادة عمليات قادمون يا نينوى أعلنت أمس تحرير معمل اسمنت بادوش وحي العروبة والمنطقة الصناعية في الجانب الأيمن بالموصل فضلا عن تحرير حيي وادي العين الجنوبي ورجم الحديد.
وتواصل القوات العراقية المشتركة وبإسناد جوي من طيران الجيش عملياتها العسكرية الواسعة لتحرير الجانب الأيمن للموصل من سيطرة تنظيم داعش.

- من جهة أخرى قتل ثلاثة عراقيين أمس وأصيب عشرون آخرون في سلسلة هجمات إرهابية شنها تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق متفرقة بالموصل والعاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني بنينوى في حديث للسومرية نيوز “إن تنظيم داعش الإرهابي قصف بقذائف الهاون سوق النبي يونس في الساحل الأيسر من الموصل ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين”.
وفي محافظة كركوك أصيب شرطيان عراقيان بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة كراو بناحية سركلان ضمن قضاء الدبس شمال غربي كركوك.
كما أسفر انفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل سيارة أثناء مرورها بمنطقة الشرطة عن مقتل سائقها في حين أدى انفجار عبوة ثانية بالقرب من مركز طبي بمنطقة الشاخة التابعة لناحية اللطيفية عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.
وفي سياق متصل أصيب ضابط برتبة مقدم في الجيش بجروح متوسطة جراء هجوم استهدف منزله قرب حوض حمرين شمال شرق بعقوبة.
وأمس قضى الجيش العراقي على عدد من متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي في غارة جوية على الساحل الأيمن من مدينة الموصل شمال العراق.

وكالات

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