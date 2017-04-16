العراق:السيطرة الكاملة على الضفة الجنوبية لنهر دجلة في الجانب الأيمن للموصل

أعادت القوات العراقية أمس سيطرتها الكاملة على الضفة الجنوبية لنهر دجلة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد تحريرها من إرهابيي تنظيم “داعش”.



وأفاد موقع شبكة الإعلام العراقي بأن قوات الشرطة الاتحادية واصلت توغلها في المنطقة القديمة قرب جامع النوري وتمكنت أمس من القضاء على ما يسمى بـ “المفتي العام” لعصابة تنظيم “داعش” المدعو “أبو أيوب العطار” وعدد من متزعمي التنظيم الإرهابي بضربة صاروخية.



كما قضى سلاح الجو العراقي على العشرات من إرهابيي “داعش” بينهم 66 إرهابياً في مناطق تابعة لقضاء البعاج وناحية بادوش.



وكانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت أمس الأول حي الآبار في الساحل الأيمن للموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد إرهابيي “داعش” خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.



وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لتحرير المناطق المتبقية من الساحل الأيمن لمدينة الموصل من قبضة إرهابيي تنظيم “داعش” محققة المزيد من التقدم بعد إلحاق التنظيم الإرهابي خسائر كبيرة.



من جانب آخر قتل مزارع عراقي وأصيب آخر بجروح جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين قرب بستان في محيط قرية زراعية شمالي مدينة ديالى العراقية.



وقال مسؤول محلي إن “عبوتين ناسفتين موضوعتين قرب بستان زراعي في محيط قرية أبو كرمة شمال ناحية أبي صيدا انفجرتا بالتعاقب ما أسفر عن مقتل مزارع وإصابة آخر بجروح متوسطة”.



وكان عدد من مزارعي قرية أبو كرمة سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأشهر الماضية جراء تفجيرات إرهابية بعبوات ناسفة في بساتينهم الزراعية.

وكالات