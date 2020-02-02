العراق: 5 قذائف هاون تستهدف قاعدة القيارة الجوية التي يتواجد فيها قوات أمريكية

أعلنت وسائل إعلام عراقية، عن سقوط عدد من قذائف الهاون قرب قاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى شمالي العراق، التي يتواجد فيها قوات أمريكية.



ووفقاً لموقع “السومرية نيوز”، فإن خلية الإعلام الأمني العراقي أصدرت بياناً أفادت من خلاله بسقوط 5 قذائف قرب القاعدة المذكورة، موضحة أنها تقع ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة 16.



ولفت البيان إلى أنه لا يوجد خسائر بشرية أو مادية، جراء الاستهداف المذكور لقاعدة القيارة.



تجدر الإشارة إلى أن القواعد العسكرية التي يتواجد فيها جنود أمريكيين تعرضت خلال الفترة الأخيرة لهجمات صاروخية، حتى أن السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء تتعرض بشكل متكرر أيضاً لاستهداف بالصواريخ، مع الإشارة إلى أن هذه الهجمات أسفرت حتى اللحظة عن مقتل جندي أمريكي شمال العراق.



ومن أبرز القواعد التي جرى استهدافها، قاعدة بلد حيث تم قصفها مرتين خلال شهر كانون الثاني الفائت، فضلاً عن قصف قاعدة عين الأسد بصواريخ إيرانية وذلك رداً على اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 جندي أمريكي بإصابات في الدماغ.



يذكر أيضاً أنه يوجد نحو 5000 جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق.