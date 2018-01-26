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العراق يطرح 3 مصافٍ لتكرير النفط للاستثمار

 

أعلنت الهيئة الوطنية للإستثمار في ​العراق​ عن عزم العراق طرح ثلاثة مصافٍ للاستثمار خلال مؤتمر ​الكويت​ لإعادة إعمار العراق الذي سيعقد في الشهر المقبل، مبينة أن التنفيذ سيكون بنظام "BOT" أو "BOO".

وذكرت الهيئة في بيان، إن "العراق سيطرح خلال مؤتمر الكويت الدولي الذي سيُعقد للفترة 12- 14 شباط المقبل ثلاثة مصافٍ لتكرير النفط وبطاقات مختلفة للاستثمار".

وأشارت إلى أن "المصافي ستشمل مصفى الفاو في البصرة بطاقة 300 ألف برميل يوميا، فيما سيكون الثاني في محافظة الأنبار بطاقة 150 ألف برميل يوميا، إضافة إلى مصفى الناصرية في محافظة ذي قار بطاقة 150 ألف برميل".

وأوضحت الهيئة أن "مقترح التنفيذ سيكون بنظام BOT أو BOO حسب قانون تصفية النفط الخام رقم 64".

 

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