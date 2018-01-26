العراق يطرح 3 مصافٍ لتكرير النفط للاستثمار

أعلنت الهيئة الوطنية للإستثمار في ​العراق​ عن عزم العراق طرح ثلاثة مصافٍ للاستثمار خلال مؤتمر ​الكويت​ لإعادة إعمار العراق الذي سيعقد في الشهر المقبل، مبينة أن التنفيذ سيكون بنظام "BOT" أو "BOO".

وذكرت الهيئة في بيان، إن "العراق سيطرح خلال مؤتمر الكويت الدولي الذي سيُعقد للفترة 12- 14 شباط المقبل ثلاثة مصافٍ لتكرير النفط وبطاقات مختلفة للاستثمار".

وذكرت الهيئة في بيان، إن "العراق سيطرح خلال مؤتمر الكويت الدولي الذي سيُعقد للفترة 12- 14 شباط المقبل ثلاثة مصافٍ لتكرير النفط وبطاقات مختلفة للاستثمار".