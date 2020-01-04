العراق يشيع القائدين الشهيدين ابومهدي المهندس وقاسم سليماني

أعلنت هيئة الحشد الشعبي بالعراق، اليوم السبت، انطلاق مراسم تشييع شهداء القصف الأميركي، انطلاقاً من مطار المثنى باتجاه الكاظمية في بغداد.



وقال إعلام الحشد في بيان له، إن "مراسم تشييع الشهداء القادة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الحاج قاسم سليماني ومدير مديرية العلاقات العامة في الحشد الشعبي محمد رضا مع الشهداء الآخرين انطلقت، صباح اليوم، من مطار المثنى باتجاه الكاظمية المقدسة".



وأضاف إعلام الحشد الشعبي، أنه بعد ذلك "يتوجه موكب التشييع إلى ساحة الحسنين في الجادرية".