العراق يستدعي السفير التركي على خلفية الغارات التركية على مواقع شمالي العراق

إبان العميلة العسكرية التركية التي بدأتها تركيا مساء الأحد، تحت مسمى “المخلب ـ النسر” على مواقع متعددة في شمالي العراق، استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية الاعتداء التركي.



ووفقاً لموقع وزارة الخارجية العراقية، فإن وكيل الوزارة الأقدم السفير عبد الكريم هاشم هو الذي سلم السفير التركي مذكرة الاحتجاج، وتضمنت “إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية”.



واعتبرت مذكرة الاحتجاج المذكورة أن “الاعتداء التركي مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المُتبادل”.



وطالبت الخارجية العراقية تركيا بوقف العمليات العسكرية الأحادية، وأعربت عن استعداد الحكومة العراقية للتعاون المشترك في ضبط الأمن على الحدود بالشكل الذي يؤمن مصالح الجانبين.



من جهتها، القوات العراقية، طالبت أمس الإثنين، تركيا بمنع طائراتها من اختراق الأجواء العراقية، معتبرة ذلك بـ “التصرف الاستفزازي”.



وكانت الطائرات التركية، قد اخترقت الأجواء العراقية، من خلال 18 طائرة متجهة من الحدود التركية باتجاه سنجار – مخمور – الكوير- أربيل، وصولاً إلى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم داخل الأجواء العراقية، كما استهدفت هذه الطائرات مخيماً للاجئين قرب مخمور وسنجار”.



يذكر أن وزارة الدفاع التركية، أعلنت صباح أمس الإثنين، أن “سلاح الجو دمر 81 هدفاً لحزب العمال الكردستاني، وذلك في إطار عملية “المخلب ـ النسر”، التي أطلقها الجيش التركي”.