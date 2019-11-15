العراق.. ضحايا وإصابات بين المتظاهرين وإطلاق سراح أكثر من 1600 شخص

قضى عدد من المتظاهرين العراقيين وأصيب آخرون، أمس الخميس، في العاصمة العراقية بغداد جراء مواجهات مع القوات الأمنية استخدم فيها الغاز المسيل للدموع.



ووفقاً لموقع “روسيا اليوم”، فإن عدد الضحايا بلغ أمس الخميس 14/11/2019 اثنان فضلاً عن وجود 80 إصابة، ما بين حالة اختناق وجروح خلال تجدد الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد، إضافة إلى أنباء تتحدث عن اعتقال عدد من الشبان عند بداية نفق التحرير من جهة ساحة الخلاني.



من جهة ثانية، أطلقت السلطات العراقية سراح 1648 متظاهراً ممن لم تثبت عليهم تهمة تخريب الممتلكات العامة والخاصة.

بدوره، رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أكد أول أمس الأربعاء لسفراء الاتحاد الأوروبي في بغداد، أنه أصدر أوامر مشددة بعدم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.



جدير بالذكر أن العراق يشهد منذ 25 تشرين الأول الفائت، تظاهرات شعبية كبرى احتجاجاً على الوضع المعيشي، وللمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل، مع الإشارة إلى أن التظاهرات رافقها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، ما أودى بحياة أكثر من 300 شخص وإصابة الآلاف.