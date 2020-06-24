العراق: صاروخ كاتيوشا يستهدف محيط مطار بغداد الدولي

أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط صاروخ من نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي.



ووفقاً لموقع “روسيا اليوم”، فإن مصدر أمني عراقي، قال: إن “صاروخ كاتيوشا سقط، مساء أمس الإثنين، بالقرب من مطار بغداد الدولي”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وأوضح المصدر المذكور، أن القوات الأمنية العراقية شرعت بعملية تفتيش بحثاً عن منفذي عملية إطلاق الصاروخ والجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء.



بدورها، خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، بيّنت أن الاستهداف الصاروخي لم يسفر عن ضحايا، مضيفة أن “انطلاقه الصاروخ كان من قرية الدهنة شمالي قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد”.



وكان قد سقط قبل أسابيع، صاروخاً في محيط مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز جنود عراقيون وأمريكيون، حسب ما أعلنته وسائل إعلام عراقية.



تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الخضراء وسط بغداد تعرضت مراراً خلال الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا.

















