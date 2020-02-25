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العراق خامس دولة عربية يدخلها فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية أمس  الإثنين، أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأحد الطلاب، أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

ووفقاً لموقع “روسيا اليوم”، فإن الوزارة العراقية قالت: إن “الطالب الإيراني كان قد دخل البلاد قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بحظر دخول الإيرانيين إلى البلاد”.

وأضافت الوزارة: “تم الكشف عن الإصابة عند قيام الفرق الصحية بالتحري عن الزائرين والطلبة في أماكن إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص وأرسلت عينات أخذت منه للفحص المخبري مع وضعه في الحجر الصحي.. والتحاليل أظهرت أنه حامل للفيروس”.

بدوره، أوضح مدير ناحية منطقة سفوان العراقية أن العراق أغلق معبر سفوان الحدودي مع الكويت أمام حركة المسافرين والتجارة، بطلب من السلطات الكويتية، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل 3 إصابات في الكويت.

أيضاً، مددت السلطات العراقية، أمس الأحد، منع دخول الإيرانيين والوافدين لمدة 15 يوم كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.

وبذلك يكون قد ارتفع عدد الدول العربية التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 5، بعد إعلان كل من البحرين والكويت عن تسجيل إصابات، اليوم، لتنضما إلى الإمارات ولبنان ومصر.

من جهة ثانية، وبعد تسجيل عدد من الإصابات والوفيات في إيران، قدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني التوجيهات اللازمة لتفعيل برامج الخلية الوطنية للسيطرة على فيروس كورونا.

وأعرب روحاني في اتصال هاتفي مع محافظي مدينة قم وجيلان، عن تعاطف الحكومة مع أبناء هاتين المحافظتين وخاصة مع عوائل ضحايا هذا الفيروس، داعياً مسؤولي المحافظتين إلى تعبئة كل الإمكانات وبذل أقصى الجهود من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

يذكر أن كورونا ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، ثم انتشر في عدد من مقاطعات الصين، ووصل إلى أكثر من 30 دولة حول العالم.