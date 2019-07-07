العراق تؤكد على مقاطعتها للكيان الصهيوني

أكدت وزارة الخارجية العراقية،اليوم السبت، التزام العراق بمبدأ مقاطعة الكيان الإسرائيلي وعدم إقامة أية علاقات معه، فيما جددت دعمه للقضية الفلسطينية والوقوف معها.

الوزارة قالت في بيان لها إن “وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن، ويهم وزارة الخارجية أن توضح أنّ الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، والتي غالباً ما تمثل محوراً أساسياً في المؤتمرات واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج”.