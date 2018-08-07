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العراق.. انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم رسميا انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات التي شهدتها البلاد في أيار الماضي.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المفوضية قولها إنه تم الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي بعد إلغاء إجرائها في مكتب الرصافة الذي تعرض لحريق.

وكانت عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي انطلقت الشهر الماضي بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي تم التصويت عليه في السادس من حزيران الماضي.

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