العراق.. المحكمة الاتحادية تصدق على نتائج انتخابات مجلس النواب

صدقت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب باتفاق الآراء.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك قوله في بيان: إن “المحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم نظرت في طلب تصديق النتائج النهائية للانتخابات وبعد التدقيق في الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي الاعتراضات على بعض منها اصدرت المحكمة قرارها بالتصديق على الاسماء الواردة باتفاق الآراء”.

وكانت الانتخابات البرلمانية العراقية جرت في الثاني عشر من ايار الماضي لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 نائباً.