العراق: القضاء على 50 إرهابيا من “داعش” في محافظة نينوى

قضى سلاح الجو العراقي على 50 ارهابيا من تنظيم “داعش” جنوب غرب تلعفر في محافظة نينوى شمال العراق.



وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان أمس أن “سلاح الجو العراقي قضى على نحو 50 ارهابيا ودمر 10 سيارات للإرهابيين وعدة أوكار لهم في ناحية بليج جنوب غرب تلعفر في محافظة نينوى”.



وأشار البيان إلى تدمير وكر لإرهابيي تنظيم “داعش” وبداخله غرفة عمليات بالكامل والقضاء على عدد من الارهابيين في ناحية المحلبية في الموصل.



من جهته اشار قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان إلى تدمير معمل لتصنيع العبوات الناسفة واخر لتصنيع السيارات المفخخة ومقر لما يسمى “الحسبة المالية” ومضافة للإرهابيين ومستودع للأسلحة وآخر للصواريخ في ضربات جوية نفذها الطيران العراقي في قضاء تلعفر.



وتواصل القوات العراقية المشتركة عمليات تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل محققة تقدما في عدد من المحاور فيه حيث استعادت العديد من المناطق والأحياء بعد تكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.

وكالات