العراق.. القضاء على 5 من إرهابيي داعش غرب الأنبار

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من قتل خمسة من إرهابيي داعش واعتقال اثنين آخرين في عملية اقتحام وكر للإرهابيين غرب الأنبار.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي واع عن القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري العبيدي قوله إن “قوات أمنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة وحرس الحدود مدعومة بقوة من الحشد العشائري نفذت عملية اقتحام وكر لعناصر عصابات داعش في صحراء قضاء القائم الحدودية غرب الأنبار واسفرت العملية عن مقتل خمسة من عناصر التنظيم الإرهابي بينهم متزعم يحمل الجنسية الأوزبكية”.

وأضاف إن “القوة المقتحمة تمكنت ايضا من اعتقال اثنين من عناصر التنظيم وعثرت بحوزتهما على أحزمة ناسفة وعدد من القنابل اليدوية والأسلحة والعتاد المتنوع ومستلزمات طبية”.

إلى ذلك أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي في ديالى في بيان أن “مفارز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية في ديالى تمكنت من القبض على شخص ينتمي لعصابات داعش الإرهابية مشيرا إلى أنه اعترف بارتكابه أعمالا إجرامية من ضمنها قتل سبعة أشخاص.