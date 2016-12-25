العراق: القضاء على متزعمين اثنين من “داعش” الإرهابي بالموصل

قضت القوات الامنية العراقية أمس على متزعمين اثنين من تنظيم “داعش” الإرهابي في قصف صاروخي استهدف مقرين للتنظيم الارهابي في الجانبين الأيسر والأيمن لمدينة الموصل.



ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن مصدر في قيادة عمليات نينوى قوله: إنه “تم اليوم ووفقا لمعلومات استخبارية توجيه ضربتين صاروخيتين على مقر لسرية ارهابية في منطقة باب الطوب في الجانب الايمن من مدينة الموصل حيث أسفر القصف عن مقتل الإرهابي المدعو أبو سيف مسؤول ما يسمى أمن التنظيم في المدينة”.



وأضاف المصدر: إن “قصفا صاروخيا آخر استهدف مقر التنظيم الإرهابي في حي القدس بالجانب الأيسر ما أسفر عن مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي والملقب أبو أيوب القريشي”.



إلى ذلك أعلنت القوات العراقية عن تطهير أكاديمية الشرطة ومكتب تسجيل المركبات في الموصل وقالت خلية الاعلام الحربي العراقي في بيان لها أن “قوات المحور الشمالي في عمليات قادمون يا نينوى تمكنت من التقدم وتطهير أكاديمية الشرطة ومكتب تسجيل المركبات لمرور الموصل ومعمل الإسمنت ومنطقة الهياكل شمال حي الفلاح وادامة التماس مع قوات مكافحة الإرهاب”.



واضاف إن “قطعات الحشد الشعبي تمكنت من تحرير قرية القامشلية في الجنوب الغربي لمطار تلعفر واحكام السيطرة على طريق تلعفر سنجار باتجاه أشوه”.



وتشهد محافظة نينوى منذ ال17 من تشرين الاول الماضى عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم (داعش) الإرهابي في حزيران عام 2014 بينما حققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى الى تحرير عدد كبير من المدن والمناطق في محافظة نينوى.

وكالات