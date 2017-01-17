العراق: السيطرة على حي نينوى ومنطقة باب الشمس وسوق الأغنام بساحل الموصل الأيسر

استعادت القوات العراقية اليوم السيطرة على حي نينوى ومنطقة باب الشمس وسوق الأغنام بساحل مدينة الموصل الأيسر من تنظيم داعش الإرهابي.



ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله قوله في بيان “إن قوات مكافحة الإرهاب حررت حي نينوى الشرقية وسوق الأغنام ومنطقة باب شمس ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات “.



وكانت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” أعلنت أمس تحرير عدة أحياء جديدة من ساحل الموصل الأيسر أبرزها حي الشرطة والمجموعة الثقافية والكندي والقيروان والجماسة ومرقد النبي يونس.

وكالات