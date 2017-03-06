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العراق: السيطرة على حي الصمود وجسر الحرية في الموصل

استعادت القوات العراقية اليوم السيطرة على حي الصمود في الساحل الأيمن من مدينة الموصل بشكل كامل اضافة إلى جسر الحرية من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير يارالله في بيان مقتضب أوردته السومرية نيوز: إن “قوات جهاز مكافحة الارهاب حررت حي الصمود بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه”.

بدوره أعلن مسؤول في الإعلام الحربي العراقي في تصريح له ان القوات الأمنية سيطرت على جسر الحرية في مدينة الموصل مبينا أن هذا الجسر يؤدي إلى وسط مدينة الموصل الذي يسيطر عليه إرهابيو “داعش” من الجنوب.

ويعد جسر الحرية هو ثاني جسر في الموصل تؤمنه القوات العراقية بعد أن أمنت جسرا يقع إلى الجنوب في الهجوم الذي بدأ في الجزء الغربي من المدينة في ال19من شباط الماضي.

وكان يارالله أعلن أمس أن القوات العراقية المشتركة اقتحمت أربعة أحياء في الساحل الأيمن لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى موضحا أن قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع اقتحمت حيى الدندان والدواسة فيما اقتحمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب حيي الصمود وتل الرمان.

 

وكالات

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