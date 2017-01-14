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العراق: السيطرة الكاملة على الجزء الجنوبي من الساحل الأيسر للموصل

استعادت القوات العراقية المشتركة اليوم السيطرة الكاملة على الجزء الجنوبي من الساحل الأيسر لمدينة الموصل بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها.

وقال الإعلام الحربي العراقي في بيان نقله موقع السومرية نيوز العراقي إن “قوات الشرطة الاتحادية بجميع قواتها وبدعم وإسناد من سلاح الجيش العراقي حررت الجزء الجنوبي للساحل الأيسر بالكامل ضمن المرحلة الثانية لعملية قادمون يا نينوى” المستمرة منذ تشرين الاول الماضي موضحا أن “القوات تنجز واجبها بالكامل ومستمرة بعملية التفتيش والتطهير للمنازل والطرق من العبوات والمتفجرات “.

وكان مصدر أمني عراقي أعلن في وقت سابق بأن جهاز مكافحة الإرهاب حرر جامعة الموصل ورفع العلم العراقي فوق مبانيها.

من جانب اخر أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى العراقية بإغلاق أحد الطرقات شمال شرق قضاء بعقوبة وانطلاق عمليات تمشيط مكثفة على جانبي الطريق بعد مقتل قائد لواء في الحشد الشعبي وخمسة من مرافقيه باشتباكات مع تنظيم داعش الارهابي.

وكالات

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