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العراق.. استهداف رتل لـ “التحالف الدولي” وتهديدات تطال السفارة الأمريكية في بغداد

أفادت وسائل إعلام مختلفة الأحد الفائت باستهداف رتل لوجستي تابع لـ “التحالف الدولي” الأمريكي، بمحافظة بابل جنوبي بغداد .

ونقل موقع “السومرية نيوز”، عن مصدر أمني عراقي، قوله: إن “رتلاً كان ينقل معدات خاصة بقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقين عراقيين تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة”.

وأضاف المصدر: “الاستهداف وقع في ناحية المدحتية ضمن منطقة عمليات شرطة محافظة بابل، وتسبب بأضرار بإحدى السيارات التابعة للرتل”.

وتتعرض أرتال قوات “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن، لهجمات في مناطق متفرقة من العراق بين الحين والآخر.

من جهة ثانية، هددت “حركة النجباء” العراقية، السفارة الأمريكية في بغداد، لافتة إلى أنها تمتلك أسلحة دقيقة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حذر في وقت سابق، من إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، في حال استمر استهدافها.

أيضاً، مصادر تم وصفها بـ “الدبلوماسية” أكدت لموقع “الميادين”، أن الجانب الأمريكي أبلغ حلفائه أن “قرار إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد محسوم”، مضيفاً: “الجانب الأمريكي قد يتراجع عن قرار إغلاق السفارة بعد إعادة التقييم.. وقبل الإعلان عن إغلاق السفارة سيعمل الجانب الأمريكي على إعادة التقييم مرة أخرى”.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات الأمنية ضد الأمريكيين كثرت في الآونة الأخيرة، حيث يتم استهداف السفارة الأمريكية وأرتال “التحالف الدولي” بشكل شبه يومي.