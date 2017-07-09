العراق: استعادة السيطرة على 4مناطق مهمة في الموصل

واصلت القوات العراقية المشتركة تقدمها في مدينة الموصل القديمة وتمكنت أمس من استعادة السيطرة على منطقة باب الطوب وسوق الصاغة وشارع النجفي في المدينة القديمة بعد تكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” التكفيري خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.



وقال قائد العمليات العراقية المشتركة الفريق الركن عبدالامير يارالله في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن “قوات الشرطة الاتحادية حررت باب الطوب بالكامل وسوق الصاغة وشارع النجفي منهية المهام المنوطة بها في المدينة القديمة والساحل الأيمن من الموصل”.



وفي بيان آخر أعلن يارالله أن القوات العراقية استعادت السيطرة على منطقة دكة بركة وجامع شيخ الشط في مدينة الموصل القديمة من الساحل الأيمن وكبدت إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة.



وكانت قيادة العمليات المشتركة أكدت في وقت سابق أمس استمرار العمليات العسكرية لتحرير “عشرات الأمتار القليلة” المتبقية من مدينة الموصل القديمة مشددة على استمرار تقدم القوات العراقية وتحقيقها” انتصارات كبيرة.



من جهة أخرى قتل 12 إرهابيا من تنظيم “داعش” بينهم متزعم ما يسمى “ديوان القضاء” جراء ضربات لسلاح الجو العراقي داخل تلعفر غرب مدينة الموصل في وقت أصدرت فيه قيادة العمليات العراقية المشتركة توضيحا يؤكد استمرار العمليات العسكرية لتحرير الأمتار الأخيرة من مدينة الموصل.



ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية قوله أمس.. ان “سلاح الجو العراقي قضى على 12 إرهابيا بعد استهدافه رتلا لأحد متزعمي التنظيم الإرهابي في أطراف مدينة تلعفر غرب الموصل”.



بدورها أكدت قيادة العمليات العسكرية العراقية المشتركة بقاء بضعة أمتار من مدينة الموصل القديمة قيد التحرير.



وكان بيان للقيادة ذاتها أفاد بمقتل 35 إرهابيا من تنظيم “داعش” واعتقال ستة آخرين حاولوا التسلل إلى الساحل الأيسر لمدينة الموصل مشيرا إلى السيطرة على المدينة القديمة في الساحل الأيمن للمدينة.

وكالات