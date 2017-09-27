العراق: استعادة السيطرة على مناطق تسلل إليها إرهابيو داعش

استعادت القوات الأمنية العراقية السيطرة الكاملة على ثلاث مناطق جنوب مدينة الرمادي وغربها بعد اشتباكات مع إرهابييي تنظيم “داعش” الذين كانوا تسللوا إليها.

ونقلت ا ف ب عن اللواء هادي رزيج كسار قائد شرطة الأنبار قوله إن “القوات الأمنية والعشائر استعادت السيطرة على منطقتي الطاش والمجر جنوب الرمادي ومنطقة الـ 7 كيلو غربا وتمكنت من قتل جميع عناصر داعش المتسللين”.