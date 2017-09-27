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العراق: استعادة السيطرة على مناطق تسلل إليها إرهابيو داعش

استعادت القوات الأمنية العراقية السيطرة الكاملة على ثلاث مناطق جنوب مدينة الرمادي وغربها بعد اشتباكات مع إرهابيييالعراق: استعادة السيطرة على مناطق تسلل إليها إرهابيو داعش تنظيم “داعش” الذين كانوا تسللوا إليها.

ونقلت ا ف ب عن اللواء هادي رزيج كسار قائد شرطة الأنبار قوله إن “القوات الأمنية والعشائر استعادت السيطرة على منطقتي الطاش والمجر جنوب الرمادي ومنطقة الـ 7 كيلو غربا وتمكنت من قتل جميع عناصر داعش المتسللين”.

وأشار كسار إلى أن “القوات الأمنية تقوم بعمليات تفتيش لجميع تلك المناطق تحسبا لوجود بعض من عناصر داعش مختبئين ببعض المنازل”.

وكانت القوات العراقية دمرت أمس الأول تجمعا لتنظيم “داعش” الإرهابي وعثرت على مواد متفجرة أثناء عمليات تفتيش جنوب العاصمة بغداد.

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