العراق: إطباق الحصار على داعش بعد تحرير الجسور الـ 5 بين ساحلَي الموصل

تم تحرير جميع الجسور الـ 5 الرابطة بين الساحلين الأيمن والأيسر لمدينة الموصل، ما يعني أن مسلّحي داعش باتوا محاصرين بالكامل.



وقد حررت القوات العراقية عتبة الجسر الخامس في الساحل الأيمن للموصل حيث تقدر أعدد مسلحي داعش ما بين 500 و1000 مسلح بالموصل القديمة.



وباشرت القوات العراقية بدخول منطقة "باب لكش" جنوب الموصل القديمة وسط اشتباكات عنيفة وغارات مكثّفة على مواقع داعش في المنطقة.



وتمكن الجيش العراقي من تحرير الجزء الجنوبي من حي الشفاء في الساحل الأيمن للموصل، وتحرير قلعة "باشطابيا" الأثرية وسجن الأحداث ومرقد يحيى أبو القاسم ودائرة صحة نينوى وكنيسة ماريا في الحي.

المصدر: الميادين