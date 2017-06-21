الرئيس الأسد يطلق المشروع الوطني للإصلاح الإداري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء
سيناتور أمريكي: إسرائيل قتلت الحريري بمساعدة سعودية
العراق: إطباق الحصار على داعش بعد تحرير الجسور الـ 5 بين ساحلَي الموصل
التحالف الأميركي يعلن عن إسقاط طائرة من دون طيار قرب التنف جنوب سوريا
القوات المصرية تقضي على 12 إرهابيا في شمال سيناء
البحرين تهدد بسحب جواز سفر أي من مواطنيها في حال زيارته قطر
الأمن العام اللبناني يوقف إرهابيا في البقاع
أستراليا تعلق مشاركتها في “تحالف واشنطن” بعد التهديد الروسي
موسكو تحذّر طائرات «التحالف»... والجيش يسرّع عملياته نحو دير الزور
طيران “التحالف الدولي” يرتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 12 مدنيا بريف الحسكة
ضبط سيارة مفخخة بمواد شديدة الانفجار بريف السلمية الشرقي
«الأزمة الخليجية»: رفع سقف التحدي من الجانبين
إعادة تدوير
إرهابيون يعترفون بتلقيهم أسلحة وأموالاً من إسرائيل
الأمن العام اللبناني يوقف لبنانيا لانتمائه إلى تنظيم إرهابي

العراق: إطباق الحصار على داعش بعد تحرير الجسور الـ 5 بين ساحلَي الموصل

تم تحرير جميع الجسور الـ 5 الرابطة بين الساحلين الأيمن والأيسر لمدينة الموصل، ما يعني أن مسلّحي داعش باتوا محاصرين بالكامل.

وقد حررت القوات العراقية عتبة الجسر الخامس في الساحل الأيمن للموصل حيث تقدر أعدد مسلحي داعش ما بين 500 و1000 مسلح بالموصل القديمة.

وباشرت القوات العراقية بدخول منطقة "باب لكش" جنوب الموصل القديمة وسط اشتباكات عنيفة وغارات مكثّفة على مواقع داعش في المنطقة.

وتمكن الجيش العراقي من تحرير الجزء الجنوبي من حي الشفاء في الساحل الأيمن للموصل، وتحرير قلعة "باشطابيا" الأثرية وسجن الأحداث ومرقد يحيى أبو القاسم ودائرة صحة نينوى وكنيسة ماريا في الحي.

المصدر: الميادين

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.