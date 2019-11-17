العراق.. إضراب عن الدوام الرسمي في عدد من المدارس

تزامناً مع الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها العراق ، أضربت بعض المدارس والمؤسسات التعليمية عن الدوام اليوم الأحد.



ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن مصدر لم يذكر اسمه، قوله: “بعض المدارس في البلاد أضربت عن الدوام الرسمي تلبية لدعوات المُعتصمين في ساحة التحرير في العاصمة بغداد الذين دعوا إلى ذلك”.



وأضاف: “بعض مناطق العاصمة بغداد شهدت إضراباً في دوام المدارس، وغادر بعض الطلبة والتلاميذ مدارسهم بعد أقل من ساعة على المباشرة فيها”.



وأردف المصدر المذكور كلامه قائلاً: “بعض طلبة المدارس في بغداد توجهوا إلى ساحة التحرير وسط العاصمة وارتدوا الزي المدرسي التقليدي”.



وكان طلاب المدارس في محافظتي ذي قار الناصرية والديوانية جنوبي العراق، تركوا مدارسهم أيضاً وتوجهوا إلى ساحات الاحتجاج.



تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع شهر تشرين الأول الفائت، تشهد بغداد ومدن جنوبية عدة احتجاجات دامية مناهضة للحكومة، أودت بحياة أكثر من 330 شخصاً، فضلاً عن إصابة الآلاف.



وكالات