العراق.. أوامر بالقبض على 11 وزيرا وأكثر من 1000 قضية فساد

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن وجود أوامر بالقبض على 11 وزيرا، ووجود أكثر من 1000 قضية فساد حالة إلى محاكم النزاهة في البلاد.



وقال عبد المهدي في مؤتمر اليوم إن "هناك آلاف القضايا التي لم تحسم بعد في مختلف القضايا بالدولة، ومنها 1367 قضية فساد أحيلت إلى محاكم النزاهة".



وأضاف عبد المهدي "مجلس مكافحة الفساد عزز من إجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المفسدين وسنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم".



المصدر : السومرية نيوز