العدوان السعودي يوقع 27532 يمنيا بين قتيل وجريح بينهم 8680 طفلا وامرأة

نشر المركز القانوني لحقوق التنمية اليمني بيانا إحصائيا يوثق حصيلة جرائم العدوان السعودي والتحالف الذي يقوده منذ بدء العدوان على اليمن.



وأوضح المركز في بيانه نشره أمس أن “عدد الشهداء وصل إلى 11929 شهيدا بينهم 1856 امرأة و2542 طفلا في حين بلغ عدد الجرحى 15603 بينهم 1945 امرأة و2337 طفلا.



وأشار المركز القانوني إلى أن العدوان السعودي “دمر عددا كبيرا من المنشات والبنى التحتية والأسواق العامة والفعاليات الخدمية والسياحية والمصانع والطرق والجسور والمحطات وشبكات الكهرباء.



ويقود النظام السعودي عدوانا على اليمن منذ ال26 من اذار عام 2015 ويستخدم أسلحة أمريكية محرمة دوليا ارتكب من خلالها سلسلة من المجازر بحق المواطنين اليمنيين.

وكالات