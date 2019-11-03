العدوان السعودي يجدد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

جدد مرتزقة العدوان السعودي اليوم خروقاتهم في محافظة الحديدة ونفذوا محاولة تسلل في محافظة تعز جنوب غرب العاصمة اليمنية صنعاء.



وأوضح مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت أن الجيش اليمني واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان شرق التحيتا مع قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



واستحدثت جرافتان عسكريتان لقوى العدوان تحصينات قتالية في كيلو16 ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا كما استهدف المرتزقة بالرشاشات مناطق متفرقة من مديرية حيس.



وفي محافظة تعز أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة في بير باشا وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد.



ويواصل التحالف الذى يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ ال26 من آذار عام 2015 مخلفا آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا في البنى التحتية والاقتصادية فضلا عن الحصار والمجاعة وهو ما شكل كارثة إنسانية.