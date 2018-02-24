العدوان التركي يتواصل على منطقة عفرين
ارتقى طفل وإصيب 4 مدنيين بجروح نتيجة قصف قوات النظام التركي ومرتزقته قرية قنطرة في منطقة عفرين.
وتسبب القصف المتواصل لقوات النظام التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة على عفرين بإيقاع المزيد من الضحايا والدمار بالمنازل والمرافق العامة.
وأشار مصدر إعلامي في حلب إلى أن قوات النظام التركي ومرتزقته صعدت من عدوانها وقصفت بالمدفعية والصواريخ القرى في نواحي شيران وجنديرس ومعبطلي بمنطقة عفرين ما اسفر عن استشهاد مدني واضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية.
واستهدفت مدفعية قوات النظام التركي أمس بأكثر من 50 قذيفة رتل باصات وسيارات مدنية وشاحنات تحمل مساعدات واسطوانات غاز وصهاريج وقود قرب قرية الزيارة قبل وصولها الى مدينة عفرين ما تسبب باستشهاد أحد المدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة اضافة الى تدمير عدد من السيارات والشاحنات وصهاريج الوقود.
المصدر: سانا
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