العدوان التركي يتواصل على منطقة عفرين

وأشار مصدر إعلامي في حلب إلى أن قوات النظام التركي ومرتزقته صعدت من عدوانها وقصفت بالمدفعية والصواريخ القرى في نواحي شيران وجنديرس ومعبطلي بمنطقة عفرين ما اسفر عن استشهاد مدني واضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية.

وأشار مصدر إعلامي في حلب إلى أن قوات النظام التركي ومرتزقته صعدت من عدوانها وقصفت بالمدفعية والصواريخ القرى في نواحي شيران وجنديرس ومعبطلي بمنطقة عفرين ما اسفر عن استشهاد مدني واضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية.