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العدوان التركي على عفرين:مزيد من الضحايا المدنيين وتدمير البنى التحتية

 

واصلت قوات النظام التركي عدوانها بمختلف أنواع الأسلحة على منطقة عفرين والقرى التابعة لها بريف حلب الشمالي ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابات بين المدنيين ودمار بالبنى التحتية.

وأفادت مصادر أهلية بأن قوات النظام التركي قصفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية منازل المواطنين في قرية العروبة بمنطقة عفرين ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة آخر وابنه بجروح خطيرة نقلا على اثرها إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت المصادر إلى أن القصف المتواصل لقوات النظام التركي على قرى بافلون والعروبة ودير صوان وقرية كفر صفرة ومحيطها بناحية جنديرس وناحية المعبطلي وعدد من القرى بمنطقة راجو اوقع عددا من الشهداء والجرحى المدنيين وأضرارا مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم ودمارا في البنى التحتية والمرافق العامة والخدمية.

ولفتت المصادر الأهلية إلى أن طفلا رضيعا يبلغ من العمر سنتين أصيب جراء سقوط قذيفة مدفعية اطلقتها قوات النظام التركي على منزل ذويه في قرية حسية بمنطقة عفرين مبينة أنه تم إدخال الطفل إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحات اللازمة له.

وأدى استهدف قوات النظام التركي يوم الجمعة الماضي مركز منطقة راجو بالقذائف الصاروخية الى تدمير واحتراق أحد المخابز الرئيسية بشكل كامل وتوقفه عن العمل الامر الذي ينذر بحرمان آلاف المدنيين من سكان القرى المحيطة بالمنطقة من مادة الخبز.

وحولت قوات النظام التركي مخيم أطمة جنوب قرية جنديرس بنحو 20 كم الى مرابض للمدفعية ومدافع الهاون والرشاشات الثقيلة لقصف الأحياء السكنية والمنشآت الحكومية والمدارس ورياض الأطفال وشبكات الطرقات العامة والشبكات الكهربائية في منطقة عفرين والقرى التابعة لها في ريف حلب.

إلى ذلك نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لإرهابيي تنظيمي جبهة النصرة و”داعش” يشاركون قوات النظام التركي عدوانها على منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وسقطت أمس مروحية عسكرية تابعة لقوات النظام التركى كانت تنفذ اعتداء على المدنيين في قرية قده التابعة لناحية راجو بنيران مجموعات شعبية من أهالي المنطقة.

 

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