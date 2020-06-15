العدل تعلن أسماء الخبراء الاختصاصيين في المحاكم والدوائر القضائية

أصدرت وزارة العدل قرارا بتعيين عدد من المجازين في الحقوق الناجحين في المسابقة المعلن عنها في تشرين الأول عام 2018 بوظيفة مندوب مساعد لدى إدارة قضايا الدولة.



وذكرت الوزارة في قرارها أنه سيتم تعيين 31 من المجازين الناجحين بالمسابقة بوظيفة مندوب مساعد لدى إدارة قضايا الدولة من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية مشيرة الى انه يمكن الاطلاع على أسماء المعينين من خلال الصفحة الرسمية لوزارة العدل على “الفيس بوك”.



إلى ذلك أعلنت وزارة العدل اليوم أسماء الخبراء الاختصاصيين كل في مجاله بالمحاكم والدوائر القضائية.



وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه أن الخبراء أدوا القسم القانوني كخبراء اختصاصيين في المجال المخصص لكل منهم أمام المحاكم والدوائر القضائية لمدة سنة واحدة من تاريخه وذلك في محافظات “دمشق وريفها والقنيطرة والسويداء ودرعا وحماة وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية والحسكة ودير الزور”.



وأنهت الوزارة العمل بكل جداول الخبراء السابقة في المحاكم والدوائر القضائية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.



ويمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الصفحة الرسمية لوزارة العدل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.