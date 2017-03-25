العدل تصدر قرارا بإحداث وإعادة تشكيل المحاكم الجمركية في عدد من المحافظات

أصدرت وزارة العدل قرارا تم بموجبه إحداث وإعادة تشكيل المحاكم الجمركية في محافظات “دمشق وريفها والقنيطرة وحلب واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا وحمص” وذلك بهدف زيادة فعالية أداء المحاكم وسرعة الفصل في الدعاوى وبناء على قرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.



وتضمن القرار إحداث محاكم البداية الجمركية في محافظات ريف دمشق والقنيطرة والسويداء ومحاكم البداية الجمركية الثانية والثالثة في حلب والثانية في كل من اللاذقية وطرطوس والثالثة في حمص إضافة إلى إعادة تشكيل المحاكم الجمركية الأولى والثانية في كل من دمشق وحمص والأولى في كل من حلب واللاذقية وطرطوس ودرعا.



كما تضمن القرار إحداث محاكم الاستئناف الجمركية في محافظات ريف دمشق وحلب والسويداء إضافة إلى إعادة تشكيلها في كل من دمشق والقنيطرة واللاذقية وطرطوس ودرعا وحمص.



- كما أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد اليوم قرارا يقضي باعتماد وتنفيذ برنامج التأهيل والتدريب القانوني المستمر للقضاة في عدلية درعا.



وتضمن القرار وفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه جدولا لبرنامج الدورة التدريبية لاستكمال تأهيل قضاة محكمة قضايا الإرهاب والتحقيق والنيابة العامة خلال عام 2017.



وكان وزير العدل أصدر في الـ 8 من الشهر الجاري قرارا يتضمن اعتماد وتنفيذ برنامج التأهيل والتدريب القانوني المستمر وفق جدول يتضمن برنامج الدورة التدريبية لاستكمال تأهيل قضاة الحكم والتحقيق والإحالة والنيابة العامة خلال عام 2017 الذي سيتم تنفيذه في سائر المحافظات ويشمل جميع القضاة.

سانا