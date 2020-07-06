العدالة للطفل السوري.. هاشتاغ يهز مواقع التواصل الاجتماعي وفنانون يطالبون بالقصاص

أثار انتشار فيديو الطفل السوري ذو الـ 13 عاماً الذي تعرض للاغتصاب من قبل ثلاثة شبان لبنانيين موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ساعات قليلة من انتشاره.



ولاقى هذا الفعل تفاعلاً في لبنان وسورية وباقي الدول العربية بعد إطلاق هاشتاغ #العدالة_للطفل_السوري الذي تصدر الترند في سورية والعديد من الدول العربية، إضافة إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور المعتدين الـ 3 مطالبين بالقبض عليهم.



وعبر عدد كبير من النجوم والفنانين عن غضبهم الشديد من هذه الجريمة، مطالبين بمعاقبة مغتصبي الطفل السوري.

فغرد الإعلامي اللبناني نيشان معبراً عن سخطه من الوضع “المزري” في الوطن الذي اغتصب فيه طفل سوري فقال: “إن صور المجرمين نشرت وعقاب المجرم عدالة”.



بدوره نشر الفنان تيم حسين الوسم داعياً إلى إحقاق الحق في هذه القضية وهو ما فعلته الفنانة كاريس بشار وكذلك الفنانة شكران مرتجى التي غردت قائلة: “العدالة لكل من تعرض للاغتصاب والعقاب لكل مغتصب”.



وكتبت الفنانة اللبنانية كارمن لبس عبر حسابها على تويتر”: ‏بهالبلد ما منلحّق أخبار بشعة.. غبت نهار عن الأخبار والسوشيال ميديا لأرجع شوف القهر يلي بلش يستنزف الناس ببيروت، والأبشع والمقزز اغتصاب الطفل السوري بوحشية وفوق هيك تصويرو!! كيف ممكن بني آدم يعمل هيك وبطفل!! وليش ما انقبض علين؟!!! يا ويلكن من الله العدالة للطفل السوري ولكل الأطفال”.



بينما قال الفنان السوري معتصم النهار: “أعلن أسفي وتضامني مع قضية الطفل الذي تعرض للتحرش والاغتصاب من قبل وحوش بشرية، وأتمنى من القضاء أن يقوم بالتحقيق اللازم ومحاسبة الفاعلين مع متابعة وضع الطفل النفسي”.



كما نددت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بالحادثة الأليمة، ودعت إلى معاقبة الفاعلين فوراً، وكذلك الفنان اللبناني جاد شويري، وآخرون كثيرون ممن طالبوا بالعدالة للطفل السوري.



يذكر أن الجريمة قد وقعت قبل سنتين، ولكن ظهور تسجيل فيديو نشر حديثاً على أحد صفحات المعتدين يوثق “المعاناة النفسية والجسدية” التي تعرّض لها الطفل، جعلها القضية الأولى في المجتمع اللبناني، حيث طالبت الوالدة الجهات الأمنية بتحقيق العدالة لابنها وناشدت الجمعيات التي تعنى بحقوق الطفل تبني القضية.



أثر برس