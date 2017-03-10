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العثور على 915 قطعة نقدية في معدة سلحفاة بحرية في تايلاند

تمكّن موظّفو قسم الطبّ البيطري من جامعة شولالونغكورن في العاصمة التايلاندية بانكوك، من "العثور على 5 كيلوغرامات، وتحديداً 915 قطعة نقدية في معدة سلحفاة بحريّة تبلغ من العمر 25 عاماً، في العملية استغرقت 4 ساعات متواصلة.

وأشار الطبيب البيطري باساكورن بريكسفانا أنّ "من الصّعب تصوّر كيف ابتلعت السلحفاة كلّ هذا العدد من القطع النقديّة، منوّهاً أنّ "هذه الحالة الأولى من نوعها الّتي تواجهه خلال ممارسته لمهنته".

وستبقى السلحفاة تحت إشراف الأطباء البيطريين مدّة أسبوع، وبعد ذلك سيتمّ نقلها إلى حديقة الحيوانات، حيث مركز حماية السلاحف البحريّة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الكثير من السياح يرمون القطع النقديّة على السلاحف بهدف العودة إلى تايلاند، في حين أنّ السكّان المحليّون يرمون المال على هذه الحيوانات، على أمل زيادة العمر.

وكالات

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