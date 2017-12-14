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العثور على 4 دفنات سلمية لأطفال الفراعنة في مصر

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الخميس 14 كانون الأول، عن اكتشافات آثرية جديدة في محافظة أسوان جنوبي البلاد.

وقال الوزارة إنه تم العثور على 4 دفنات سليمة لأطفال، وتمثال غير مكتمل في عدد من المواقع الآثرية.

أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، مصطفى وزيري، أكد أن بعثة سويدية- مصرية نجحت في الوصول للكشف الجديد الذي يعود لعصر الأسرة الثامنة عشر.

وأضاف أن بعثة نمساوية عثرت على جزء من جبانة تعود لعصر الانتقال الأول في منطقة كوم أمبو الآثرية.

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