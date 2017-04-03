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العثور على 20 جثة تعود لنساء وأطفال أعدمهم تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب نينوى

أعلن مصدر طبي في محافظة نينوى العراقية اليوم العثور على 20 جثة تعود لنساء وأطفال أعدمهم تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب المحافظة.

وقال المصدر في حديث لموقع السومرية نيوز العراقي: إن “مستشفى ناحية القيارة جنوب الموصل تسلم 20 جثة تعود لنساء وأطفال أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولتهم الهروب من الساحل الأيمن غرب الموصل” مبينا أن الجثث عثر عليها من قبل قوة أمنية قرب ناحية القيارة.

من جهة ثانية أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق في بيان لها أمس عن تدمير معمل لتفخيخ السيارات وصناعة العبوات الناسفة في قضاء تلعفر مؤكدة مقتل عدد من الإرهابيين بضربات جوية في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

يذكر أن القوات العراقية بدأت في التاسع عشر من شهر شباط الماضى عملياتها لتحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من إرهابيي “داعش” بعد أن أعلنت في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي تحرير الجانب الأيسر بالكامل من الإرهابيين.

وكالات

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