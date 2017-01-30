العثور على هرمون عقلي يحرق الدهون

تمكن مجموعة من العلماء من التعرف إلى الهرمون العقلي المحفز لحرق الدهون في الأمعاء، وهو اكتشاف قد يترك أثراً كبيراً في تطوير الأدوية في المستقبل.

وقالت الأستاذة المساعدة بمعهد «سكريبس» الأميركي للأبحاث، سوبريا سرينيفاسان: «يعتبر هذا الاكتشاف بمنزلة حجر الأساس لكشف ألغاز أخرى».

وذكرت صحيفة «إنديا توداي» أن هناك دراسات أخرى قد أظهرت أن مادة السيروتونين الناقل العصبي يمكنها أن تحفز فقدان الوزن ومع ذلك لا يعرف أحد طريقة عملها بالتحديد.

وقامت سرينيفاسان، وهي من أصول هندية، وزملاؤها بإجراء تجربتها على نوع من الديدان يطلق عليه اسم «سي إليجانس» والتي عادة ما يتم استخدامها كنموذج للكائنات الحية في علم الأحياء.

وتمتلك هذه الديدان نظاماً تمثيلياً غذائياً أبسط مما يمتلكه البشر لكن عقولها تنتج الكثير من تلك الهرمونات، ما دفع الكثير من العلماء للاعتقاد أن النتائج التي توصلوا إليها مع هذه الديدان قد ترتبط بالبشر.

وقام الباحثون بإزالة تلك الجينات من الديدان لمعرفة ما إذا كانت هذه الإزالة ستتسبب في قطع الطريق بين السيروتونين العقلي وحرق الدهون.

وبإجراء التجربة على الجين تلو الآخر حاول العلماء العثور على الجين المسؤول عن تحفيز حرق الدهون. وفي النهاية آتت هذه التجارب ثمارها وتمكن العلماء من العثور على الجين المسؤول المسمّى FLP-7.

واكتشف الباحثون أن أحد نسخ ذلك الجين قد تم تعريفها منذ 80 عاماً على أنها «البيبتيد» المسؤول عن تحفيز انقباض العضلات في أمعاء الخنزير.

واعتقد العلماء آنذاك أن هذا كان الهرمون الذي يربط الدماغ بالأمعاء لكن أحدهم لم يقم بربط هذا الهرمون بعملية تنشيط التمثيل الغذائي.

وكالات