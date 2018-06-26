العثور على نفق يحتوي قذائف ومواد شديدة الإنفجار من مخلفات الإرهابيين في تير معلة بريف حمص

عثرت الجهات المختصة في حمص على نفق يحتوي أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في بلدة تير معلة بريف حمص الشمالي.

وذكر مصدر ميداني في حمص أنه خلال عمليات التفتيش عن مخلفات المجموعات الإرهابية في بلدة تير معلة بريف حمص الشمالي عثرت الجهات المختصة على نفق يحتوي قذائف هاون ومدفع هاون ومواد شديدة الانفجار يصل بين أوكار الإرهابيين في البلدة ومحيطها.

ولفت المصدر إلى أن النفق كانت تستخدمه المجموعات الإرهابية سابقا للتنقل ونقل وتخزين الأسلحة والذخيرة.

وعثرت الجهات المختصة في حمص خلال الفترة الأخيرة على عدد من الأنفاق ومستودعات الأسلحة والذخائر خلال تمشيطها المناطق المحررة من المجموعات الإرهابية التي كانت تستخدمها لتخزين ونقل الأسلحة بعضها غربي واسرائيلي الصنع كان الارهابيون يعدونها للقيام باعتداءات على نقاط عسكرية وعلى المناطق المجاورة الآمنة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في السادس عشر من أيار الماضي عن إعادة الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد إرغام التنظيمات الإرهابية على تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

سانا