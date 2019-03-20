العثور على نصف مليون دولار في صحراء سوريا

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمحصول ضخم من الكمأ الثمين في سوريا، قدرت قيمته بنصف مليار دولار.



وشهدت سوريا خلال العام الجاري محصولا وفيرا من الكمأ ونقلت آراء الخبراء الزراعين، الذين قدروا المحصول بـ20 ألف طن.



وعن سعر الكمأ، قالت الوكالة إن ثمن الفطر يبلغ أسعارا خيالية، وأشارت إلى أن طاهيا صينيا شهيرا اشترى العام الماضي حبة كمأ إيطالية تزن 1.17 كيلوغراما بـ117 ألف دولار.



وأوضحت، أن سعر الكمأ السوري لا يصل إلى مثل هذه المستويات، إذ يبلغ سعر أنواع محدد منها في أسواق العاصمة دمشق قرابة 25 ألف ليرة (حوالي 58 دولار) للكيلو ووفقا لحسابات تقديرية، فإن قيمة محصول الكمأ لهذا العام من الممكن أن تصل إلى نصف مليار دولار.