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العثور على مواد كيميائية سعودية المصدر من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حلب القديمة

عثرت وحدة من الجيش العربي السوري على مواد كيميائية سعودية المصدر من مخلفات التنظيمات الإرهابية التكفيرية في حلب القديمة.

و خلال عمليات الجيش المتواصلة في تمشيط الأحياء الشرقية بعد تطهيرها من الإرهاب “تم العثور على مواد كيميائية سعودية المصدر وهي عبارة عن كبريت وكلور ومواد أولية للحبيبات البلاستيكية في مخزن للإرهابيين في حلب القديمة”.

وهذه المواد الكيميائية كان يستخدمها الإرهابيون في صناعة المتفجرات واستهداف المناطق السكنية في حلب”.

واستهدفت التنظيمات الإرهابية في ال13 من تشرين الثاني الماضي منطقة النيرب ومحيطها بقذائف الهاون التي تحتوي على مادة الكلور ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.

وسبق للتنظيمات الإرهابية أن أطلقت قذائف تحوى غازات سامة على الأحياء السكنية في حلب أكثر من مرة حيث استهدفت حيي الحمدانية وضاحية الأسد بالغازات ما أدى إلى إصابة 48 شخصا بحالات اختناق كما أقدمت على إطلاق غازات سامة على اتجاه منيان غرب مدينة حلب ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق.

وعثر خبراء إزالة الألغام الروس أمس على مخزن لقذائف يدوية الصنع تابع للتنظيمات الإرهابية قبل انسحابها من الأحياء الشرقية من مدينة حلب يكفي لنسف حي بأكمله.

سانا

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