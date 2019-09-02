قوات حزب الله تدمر آلية عسكرية إسرائيلية ومقتل وإصابة من فيها
متى ستتوقف الشرطة عن التعذيب ؟
أنقرة تنكر احتلالها لأراض سورية وواشنطن تسعى لوقف العملية العسكرية السورية في إدلب
أميركا تعلن عن قصف موقع للقاعدة في سورية والجيش يعزز جبهاته في ريف حلب
اتفاق لحلّ «النصرة» وحكومتها في إدلب ودمشق تؤكد عزمها على تحرير كافة الأراضي
صفقة (المنطقة الآمنة) والتفاهم التركي مع الأكراد
الاتحاد الأوروبي سيعقد مؤتمراً لـ«المانحين» حول سورية في أيلول القادم!
الاحتجاجات في دير الزور: الأسباب والمطالب الرئيسة
بوغدانوف يلتقي ممثلين عن المعارضة السورية
أنقرة تواجه استحقاقات إدلب
الثورة المضادة
أميركا تخمد أصوات جنودها الناجين من اعتداء إسرائيل
النظام التركي يقر بطرد أكثر من 17 ألفاً من أفراد الجيش
لا لجوء لأهالي دمشق وريفها والمحافظات الجنوبية و طرطوس في السويد بعد اليوم
بدء تأهيل المرافق الخدمية في البلدات والقرى المحررة من الإرهاب في ريف حماة الشمالي

العثور على مقبرة جماعية في حماة

عثرت وحدة من الجيش العربي  السوري على مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من العسكريين ممن أقدمت الفصائل المسلحة على قتلهم والتنكيل بهم في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

وقال مصدر ميداني إنه بناء على معلومات وردت تفيد بوجود مقبرة جماعية في موقع المرملة في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي توجهت وحدة من الجيش إلى المكان وبالبحث المبدئي تم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين فتمت الاستعانة بفرق مختصة قامت بإخراجها.


وأشار المصدر إلى أنه تم إخراج جثامين 10 شهداء ليتم نقلها إلى المشفى لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاولة التعرف على أسماء الشهداء وتسليم جثامينهم لذويهم أصولاً مبيناً أن المجموعات الإرهابية أقدمت منذ ثلاث سنوات على خطف الشهداء من عدة مناطق وقتلهم والتنكيل بجثثهم ومن ثم دفنهم في موقع المرملة.


واستعادت وحدات الجيش في الـ23 من الشهر الحالي السيطرة على بلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين ومورك ومعركبة واللحايا بريف حماة الشمالي بعد إحكام السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي.

 

 

 

سانا