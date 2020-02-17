العثور على مقبرة جماعية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق

عثر الجيش العربي السوري في الغوطة الشرقية في ريف دمشق على مقبرة جماعية لمدنيين وعسكريين ممن أقدمت المجموعات المسلحة على إعدامهم في منطقة مزارع العب.



ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” عن رئيس فرع الشرطة العسكرية في دمشق العميد محمد منصور قوله: “بناء على معلومات من مصادر خاصة تم اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة مزارع العب جنوب شرق مدينة دوما بالغوطة الشرقية تضم جثامين مدنيين وعسكريين بينهم امرأة مكبلي الأيدي أعدمتهم المجموعات الإرهابية بعد اختطافهم والتنكيل بهم ووضع معظمهم ضمن حفرة واحدة” لافتاً إلى أن “العدد التقريبي لعدد الجثامين الذين تم انتشالهم نحو 70 شهيداً وتعود وفاتهم إلى ما بين بداية 2012 وحتى 2014”.



وأوضح منصور أنه يوجد امتداد للمقبرة الجماعية وسيتم اليوم الاثنين، استكمال انتشال الشهداء بالتعاون مع الدفاع المدني ونقلهم إلى مشفى تشرين العسكري.



ونقلت “سانا” عن مصادر طبية أن معظم الرفات التي تم انتشالها اليوم كانت مقيدة وتم التعرف على اثنتين منها وإن الكشف الأولي بين أنه تم إعدام أغلبتهم بطلقات نارية في الرأس والبعض أعدم بالكبل مبيناً أنه سيتم نقل رفات الشهداء لأخذ العينات ومقارنتها مع الأب والأم وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاولة التعرف على أسماء الشهداء وتسليم الجثامين لذويهم أصولاً.



وفي 14 نيسان 2018 تمت استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية لدمشق بالكامل، والقضاء على وجود المجموعات المسلحة فيها، حيث تم خلالها تأمين العاصمة دمشق بشكل كامل.