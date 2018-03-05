العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من الشهداء أعدمهم إرهابيو داعش بريف الرقة

عثرت وحدة من الجيش العربي السوري بالتعاون مع الجهات المختصة على مقبرة جماعية لمدنيين وعسكريين ممن أقدم تنظيم داعش الإرهابي على إعدامهم في ريف الرقة الغربي.





وبناء على معلومات وردت من الأهالي الذين عادوا إلى قراهم ومناطقهم بريف الرقة تفيد بوجود مقبرة جماعية قرب بلدة رمثان بالريف الغربي لمدينة الرقة توجهت الجهات المعنية إلى مكان المقبرة وبالبحث المبدئي تم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين فتمت الاستعانة بفرق من الدفاع المدني التي قامت بإخراجها.





وذكر أحد رجال الدفاع المدني أنه نتيجة البحث في موقع المقبرة الجماعية تم إخراج جثامين 8 شهداء حتى الآن ليتم نقلها إلى المشفى العسكري في حلب لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاولة التعرف على أسماء الشهداء وتسليم الجثامين لذويهم أصولاً.





وقامت وحدات من الجيش في السادس عشر من الشهر الماضي بإخراج جثامين 34 عسكريا ومدنيا من مقبرة قرب منطقة الرمثان بريف الرقة الغربي كان أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي.



