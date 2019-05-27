أول عصيان داخل «قسد» في ريف الحسكة
الحرب تفتح «العين» على «كنز» الشريط الساحلي
أسر 3 مجموعات من «جيش العزة»… وروسيا تعزز قواتها في تل رفعت
الاحتلال يغير ديمغرافياً في عفرين ويطرد مسلحي حمص لمصلحة مسلحي حماة
مصدر عسكري الجيش يبسط سيطرته على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي
برعاية أمريكية : مفاوضات بين «قسد» وتركيا تر حول اقتسام أراضي الشمال السوري
«معركة تحرير إدلب الكبرى» الجيش يواصل الرد على خروقات الإرهابيين
السيد نصر الله: ماحصل في 25 أيار 2000 هو هزيمة كاملة للعدو الإسرائيلي
الجيش السوري يقضي على 350 إرهابيا من النصرة في محافظة حماة
غليان جبهات «جيب إدلب» يحيي سيناريوات «ما قبل سوتشي»
من يخطف البعث
الجيش يشتبك مع الدواعش بمحيط بادية السخنة.. و«قسد» تتخبط شرق الفرات
موسكو تدعو أميركا للانسحاب من «التنف» وتفكيك «الركبان»
ضغوط أميركية لتجميد الجبهات: معارك كفرنبودة تنذر بجولة تصعيد طويلة
التلفزيون السوري: معارك شرسة بين الجيش والإرهابيين في كفر نبودة بريف حماه
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

العثور على مشفى ميداني لإرهابيي (الخوذ البيضاء) يحتوي معدات ألمانية في قلعة المضيق بريف حماة

خلال استكمال أعمال تمشيط بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي عثرت وحدات من الجيش العربي السوري على مشفى ميداني لإرهابيي (الخوذ البيضاء) وبداخله تجهيزات ومعدات للوقاية من المواد الكيميائية بعضها ألماني الصنع.


وذكر مراسل سانا في حماة أن وحدات الجيش وخلال متابعتها تمشيط الأحياء والمنازل في بلدة قلعة المضيق التي حررها الجيش من الإرهاب مؤخرا بالريف الشمالي الغربي عثرت على مشفى ميداني لإرهابيي (الخوذ البيضاء) بداخله معدات طبية وإسعافية وأقنعة وألبسة وفلاتر للأقنعة الواقية من المواد الكيميائية وأجهزة إنعاش قلبية ومعدات جراحية وغيرها.


ولفت المراسل إلى أن بعض هذه المعدات والتجهيزات ألمانية الصنع.


وعثرت وحدات من الجيش الجمعة الماضي على مشفى ميدانى للتنظيمات الإرهابية يحتوى أقنعة واقية للمواد الكيميائية وكميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية والجراحية في بلدة الحويز بريف حماة الشمالي.


وتأسست جماعة إرهابيي (الخوذ البيضاء) في تركيا عام 2013 بتمويل بريطاني أمريكي وكشفت العديد من الوثائق التي عثر عليها الجيش العربي السوري في المناطق التي حررها من الإرهاب الارتباط العضوي لهذه الجماعة بالتنظيمات الإرهابية ودعمها لها وخصوصا تنظيم جبهة النصرة بالتحضير والترويج لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في عدة مناطق لاتهام الجيش العربي السوري.