العثور على مستودع ألغام إسرائيلية وأمريكية من مخلفات المجموعات الإرهابية بريف القنيطرة الجنوبي

عثرت الجهات المختصة خلال استكمال أعمال تأمين المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب على عدد كبير من الألغام المضادة للدروع أمريكية وإسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة الجنوبي.



وذكر مصدر في الجهات المختصة أن “الجهات الأمنية المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش عثرت على مخبأ تحت الأرض يحوي أعداداً كبيرة من الألغام مضادة للدروع إسرائيلية وأمريكية الصنع من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) بمحاذاة الشريط الشائك مقابل تل الساقية المحتل وجنوب قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الحنوبي”.



ولفت المصدر إلى أن هذه الألغام وغيرها الكثير من الأسلحة والآليات من مخلفات الإرهابيين التي تم العثور عليها سابقاً خلال تمشيط المناطق المحررة من الإرهاب تدل على الارتباط الوثيق بين هذه التنظيمات الإرهابية وكيان العدو الصهيوني الذي لم يستطع الاستمرار في تأمين الحماية والدعم لها تحت وطأة العمليات العسكرية وتقدم الجيش العربي السوري في المنطقة والتي أدت إلى اندحار الإرهابيين وتطهير المنطقة الجنوبية من رجسهم.



وعثرت الجهات المختصة في الـ 21 من أيلول الماضي خلال تمشيطها المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب على كميات من الأسلحة والذخيرة وأدوية وآليات إسرائيلية الصنع من مخلفات المجموعات الإرهابية التي كانت منتشرة في قرية بريقة قبل اندحارها من المنطقة.



