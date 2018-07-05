العثور على كميات من الأسلحة والذخيرة من مخلفات الإرهابيين

عثرت الجهات المختصة في حمص على أسلحة وذخائر متنوعة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي.

وذكر مصدر ميداني في حمص أنه خلال عمليات التفتيش عن مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقة الحولة بريف حمص الشمالى عثرت الجهات المختصة على أسلحة متنوعة من بينها بنادق وأسلحة متوسطة ومضادات دروع وكميات من الذخائر والعبوات الناسفة.

وأشار المصدر إلى أن الإرهابيين كانوا يجمعون هذه الأسلحة والذخائر في مستودعات بعضها تحت الأرض لاستخدامها في الاعتداء على القرى والبلدات المجاورة.

وعثرت الجهات المختصة خلال الفترة الماضية أثناء تمشيطها المناطق المحررة من المجموعات الإرهابية بريف حمص الشمالي على مستودعات أسلحة وذخائر بعضها غربي وإسرائيلي الصنع كان آخرها أمس حيث عثرت على شبكة أنفاق من مخلفات الإرهابيين في منطقتي السعن وحوش حجو كان الإرهابيون يستخدمونها للتنقل بين أوكارهم في المنطقة والتسلل للاعتداء على النقاط العسكرية والقرى والبلدات الآمنة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 16 من أيار الماضي إعادة الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد إرغام التنظيمات الإرهابية على تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.



سانا