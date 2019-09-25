العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها أمريكي وإسرائيلي المنشأ

خلال استكمال أعمال تأمين المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها ذات منشأ أمريكي وأخرى من صنع كيان العدو الإسرائيلي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية بينها عشرات صواريخ الغراد وطائرة مسيّرة وأجهزة اتصال وجهاز كشف معادن.



وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه “خلال تمشيط ما تبقى من مناطق أعاد اليها الجيش الأمن والاستقرار عثرت الجهات المختصة على كمية من الأسلحة والذخائر والقذائف وأجهزة الاتصال نوع “موتوريلا” من صنع كيان العدو الإسرائيلي وسيارة فان نوع تويوتا إسرائيلية”.



وبين المصدر أن المضبوطات التي تم العثور عليها في مخابئ سرية وأقبية منازل ومزارع شملت “مدافع رشاشة من أعيرة “23 و5 ر14” ورشاشات دوشكا عيار “7ر12″ و”بي كي سي” من عيار “62ر7” وقناصة وبنادق حربية متنوعة بينها “إم 16” الأمريكية ورشاش عوزي إسرائيلي الصنع ومدفع هاون وجهاز كشف معادن متطور وطائرة مسيّرة “دراون” وأجهزة اتصال موتوريلا إسرائيلي ومناظير ليلية”.



وأضاف: تم العثور أيضاً على “عشرات صواريخ الغراد وقذائف “آر بي جي” مع حشواتها وقذائف دبابات ومدفعية متنوعة العيارات وقنابل يدوية ونحو 200 ألف طلقة متنوعة وسيارة تويوتا مصدرها كيان العدو الإسرائيلي كانت بحوزة الإرهابيين”.



وبين المصدر أن حجم هذه الأسلحة ونوعيتها يدل على الدعم الكبير الذي كانت تتلقاه التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية من كيان العدو الإسرائيلي ويبرهن على الارتباط المباشر معه، ناهيك عن الدعم الاستخباري واللوجستي الذي كانت تتلقاه من غرف عمليات تديرها أجهزة استخبارات غربية وإقليمية لإطالة عمر تلك التنظيمات ودعمها ورفع معنوياتها عبثاً حيث انهارت أمام وحدات الجيش العربي السوري التي دحرتها من المنطقة.

تشرين