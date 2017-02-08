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العثور على قارة مفقودة في المحيط الهندي

نقلت شبكة «سي إن إن» عن فريق من الباحثين من جامعة ويتواسترساند من جنوب إفريقية أنه «عثر على بقايا من قارة قديمة يطلق عليها «موريشيا»، تغطيها حمم بركانية تحت جزيرة موريشيس في أعماق المحيط الهندي».
ولفتت الشبكة إلى أن «قطعة من قشرة قارة عثر عليها هي في الحقيقة بقية جزء انفصل من قارة «غوندوانالاند» العملاقة التي وجدت قبل 200 مليون سنة، وتضم قارة «غوندوانالاند» صخوراً عمرها 3.6 مليارات سنة قبل أن تنقسم إلى إفريقية وأميركا الجنوبية وأنتركتيكا والهند وأستراليا المعروفة اليوم».

وكالات

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