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العثور على على أقدم جليد على كوكب الأرض

 

أفادت معلومات صحفية بأنه "عثر باحثون في معهد ​سان بطرسبرغ​ للفيزياء النووية على أقدم جليد على ​كوكب الأرض​ يتجاوز عمره المليون سنة".

وأشارت المعلومات الى أنه "تم الكشف عن الجليد على عمق أكثر من 3 آلاف متر بالتعاون مع مستكشفي القطبية من محطة "فوستوك"، بالقارة القطبية الجنوبية، وسيتم نقله إلى سانت بطرسبرغ لمزيد من الدراسة والتحليل".

وتجدر الاشارة الى أنه كان قد عثر في محطة “"فوستوك" على جليد عمره 400 ألف عام، وحدد العلماء بعد دراسة الجليد، أن ​الكرة الأرضية​ تمر بأربع دورات كل منها استمرت لمدة 100 ألف عام، وخلال هذه الدورات كانت هناك فترات من الحرارة العالية والحرارة المنخفضة.

 

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