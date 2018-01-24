العثور على على أقدم جليد على كوكب الأرض

وأشارت المعلومات الى أنه "تم الكشف عن الجليد على عمق أكثر من 3 آلاف متر بالتعاون مع مستكشفي القطبية من محطة "فوستوك"، بالقارة القطبية الجنوبية، وسيتم نقله إلى سانت بطرسبرغ لمزيد من الدراسة والتحليل".

وأشارت المعلومات الى أنه "تم الكشف عن الجليد على عمق أكثر من 3 آلاف متر بالتعاون مع مستكشفي القطبية من محطة "فوستوك"، بالقارة القطبية الجنوبية، وسيتم نقله إلى سانت بطرسبرغ لمزيد من الدراسة والتحليل".