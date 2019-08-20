بوتين لماكرون: ندعم جهود الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب
أرتال أنقرة تحت النار: الجيش السوري يصل الطريق الدولي
الطيران الحربي يقصف رتلا تركيا ويمنعه من التقدم إلى خان شيخون
مطلبُ تركيا إنشاء منطقة عازلة في سورية يتعلّق بالنّفط وليس بالإرهاب
فطوم حيص بيص ملهمة إعلام المعارضة الخارجية
«المنطقة الآمنة»: 3 شرائط... ودور لأوجلان؟
تواصل المعارك على تخوم خان شيخون: الجيش يقترب من طريق حماه ــ حلب الدولي
ضبط أعداد كبيرة من انفاق المجموعات الإرهابية المسلحة تحت بلدات ريف ادلب الجنوبي.
تحرير موقع “كفرطاب” الأثري في إدلب
إصابة عدد من الأشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في حي الأربوية بمدينة القامشلي
الجيش يشدد الخناق على الإرهابيين في خان شيخون
الجيش السوري يسيطر على تل النار جنوب كفر سجنة
الجيش يقتحم 4 بلدات على مشارف خان شيخون جنوب إدلب
معارك جنوب إدلب مستمرة وأنقرة تضغط لتسريع إجراءات «المنطقة الآمنة»
الولايات المتحدة تعرقل افتتاح معبر “القائم” العراقي الحدودي مع سوريا

العثور على صورة لـ بيل كلينتون" بزي نسائي في قصر الملياردير إبشتاين!

العثور على صورة لـ بيل كلينتون" بزي نسائي في قصر الملياردير إبشتاين!

عثر في بيت الملياردير جيفري إبشتاين على لوحة فنية لصورة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يرتدي ملابس نسائية.

وتفيد صحيفة Daily Mail بحسب مصدر لها، بأن امرأة اكتشفت اللوحة عند زيارتها للقصر في أكتوبر عام 2012 خلال لقاء عمل. وقالت: "لقد صدمت عند مشاهدتي للصورة من خلال الباب المفتوح، إنه بيل كلينتون بالتأكيد، كانت هذه صورته فعلا، وكانت صورة جنسية استفزازية جدا". 


يشار إلى أن اللوحة من رسم الفنانة باترينا راين- كلايد، حيث يجلس بيل كلينتون على كرسي في المكتب البيضاوي مرتديا فستانا أزرق وحذاء أحمر اللون بكعب عال. ولكن لا يعرف هل اقتنى الملياردير هذه اللوحة وهل هي أصلية أم نسخة عنها.

ويذكر أن الملياردير اعتقل في 6 حزيران الماضي في مدينة نيويورك، وفي 10 آب الجاري عثر عليه ميتا في زنزانته.

وقد اتهم الصحفيون بيل كلينتون ودونالد ترامب برابطة صداقة مع الملياردير القتيل، ولكنهما أنكرا وجود أي صداقة معه.