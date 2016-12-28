العثور على صواريخ أمريكية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب وتطهير 966 هكتارا من الألغام

تمكن الخبراء الروسيون من المركز الدولي لإزالة الالغام من تطهير 966 هكتارا من العبوات الناسفة في الاحياء الشرقية لمدينة حلب التي زرعها الإرهابيون ضمن المدارس والمساجد والمستشفيات ومحطات توليد الكهرباء والمياه وذلك منذ الخامس من الشهر الحالي.



وأشار مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان له نشره موقع “روسيا اليوم” الى أن “الخبراء الروسيين من مركز مكافحة الالغام الدولي واصلوا عملهم في المناطق التي اعيد إليها الأمن والاستقرار وتحريرها من الارهابيين في الاحياء الشرقية بحلب وتمكنوا خلال الساعات ال24 الماضية من إزالة الالغام من 9 مساجد و4 مدارس وروضة أطفال واحدة”.



ولفت المركز في بيانه الى أنه “منذ ال 5 من الشهر الحالي تم تطهير وازالة الالغام من مساحة اجمالية قدرها 966 هكتارا” مبينا أنه “تم تطهير مساحة بنحو 350 كم من الطرق و2149 من المنازل بما في ذلك 44 مدرسة و38 مسجدا و10 مستشفيات وعيادات وروضتا أطفال ومحطة للمياه ومحطتان لتوليد الكهرباء ومحطة لمعالجة المياه والمخابز”.



واوضح بيان المركز أن “الخبراء الروسيين من مركز مكافحة الألغام الروسية الدولية تمكنوا خلال الفترة المذكورة من ابطال مفعول 14700 عبوة ناسفة بينها 6700 قنبلة يدوية الصنع”.



وفي السياق ذاته بين قائد مفرزة المركز الدولي لإزالة الألغام التابع للقوات الروسية /إيفان غروموف/ في مقابلة مع قناة “روسيا 24 ” اليوم أن المهندسين العسكريين الروس عثروا خلال عمليات إزالة الالغام في مدينة حلب على “ذخيرة واسلحة صغيرة وصواريخ لمنظومات إطلاق صواريخ متعددة غراد وقذائف صنعت في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلغاريا”.



وارسلت روسيا مطلع الشهر الجاري مجموعة من الخبراء بطلب من الحكومة السورية للمساهمة مع عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري في تطهير الأحياء الشرقية بمدينة حلب من الالغام والعبوات الناسفة.



وتلجأ التنظيمات الارهابية الى زرع العبوات الناسفة والالغام في الأراضي الزراعية وتفخيخ المنازل في المناطق التي تندحر منها في محاولة منها لدب الذعر والهلع في نفوس المواطنين لمنعهم من العودة الى منازلهم التي هجرتهم منها.

وكالات