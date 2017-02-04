العثور على صرصار في رأس امرأة

أجرى أطباء في مقاطعة “تشيناي” جنوبي الهند، عملية جراحية لامرأة، لاستخراج صرصار، كان قد وجد في رأس المرأة بيئة جيدة للعيش.

وعانت المرأة البالغة من العمر 42 عاما من صعوبات في التنفس مع حالة من السعال في الأنف، وسرعان ما نقلت إلى المستشفى.

ليتفاجئ الممرضون مما عثروا عليه رأس المرأة، إذ عثروا على صرصار.

وقد أكد الممرضون بأن الصرصار استطاع الدخول إلى الرأس عن طريق الأنف، ليستقر في منطقة بالقرب من الدماغ.

واستغرقت عملية إزالة الصرصار ما يقارب من 45 دقيقة.

ليعلق بعدها الطبيب المشرف على العملية، بأنه خلال فترة 30عاما من ممارسته للمهنة، هذه المرة الأولى التي يواجه مثل هذه الحالة.

المصدر: سبوتنيك